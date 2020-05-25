В Китае за сутки выявлено 11 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Китае выявлено 11 случаев COVID-19, а также 40 бессимптомных носителей. Об этом сообщает сайт Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, все новые случаи являются ввозными. Десять случаев были зафиксированы в автономном районе Внутренняя Монголия, а один — в провинции Сычуань.

Кроме того, за минувшие 24 часа в стране выздоровели семь пациентов, смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции за это время не зарегистрировано.