Пострадавших при пожаре в больнице в Приморье нет
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При пожаре в больнице города Партизанск, находящегося в Приморском крае, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря регионального Минздрава Ксению Гусенцову.
По ее словам, из здания лечебного учреждения были эвакуированы все пациенты.
»(Пострадавших) нет», — сказала Гусенцова.
Ранее стало известно, что в Партизанской городской больнице №1 на улице Ленинская загорелась кровля приемного покоя. По предварительным данным, из здания медучреждения были эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников.
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