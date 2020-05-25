Пострадавших при пожаре в больнице в Приморье нет

При пожаре в больнице города Партизанск, находящегося в Приморском крае, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря регионального Минздрава Ксению Гусенцову.

По ее словам, из здания лечебного учреждения были эвакуированы все пациенты.

»(Пострадавших) нет», — сказала Гусенцова.

Ранее стало известно, что в Партизанской городской больнице №1 на улице Ленинская загорелась кровля приемного покоя. По предварительным данным, из здания медучреждения были эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников.

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