Неизвестные похитили $1 тысячу у бизнесмена в отеле в Москве, угрожая пистолетом
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В центре Москвы злоумышленники напали на бизнесмена на территории отела и похитили у него $1 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел в Скатертном переулке, 13.
По словам обратившегося в полицию бизнесмена, к нему в номер постучали трое мужчин и, когда он открыл дверь, на него направили пистолет. После этого преступники похитили личные вещи и деньги в сумме не менее $1 тыс.
На данный момент устанавливается материальный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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