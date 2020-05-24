В Москве голый мужчина приставал к прохожим

В Москве росгвардейцы задержали голого мужчину, который приставал к людям, облил одного из прохожих краской, а потом забрался в цистерну с водой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ведомства.

«В столичном районе Кунцево сотрудники... задержали обнаженного мужчину, пристававшего к гражданам. Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой», — рассказали в Росгвардии.

Отмечается, что в правоохранительные органы позвонили прохожие. Позже 31-летний мужчина был передан в полицию.

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