СК: почти 100 медиков сообщили о задержке выплаты надбавок в Адыгее

Медицинские работники Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи сообщили о задержке выплаты компенсаций за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ходе проверки следователи установили, что средства не были выплачены 97 медикам из-за ошибок при толковании указа президента России о компенсациях за особые условия труда в период пандемии COVID-19.

На данный момент все работники станции получили выплаты на общую сумму 1,307 млн рублей, говорится в сообщении СК. Отмечается, что проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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