В Москве за сутки зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлено 2516 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев в столице достигло 163 913. При этом число летальных исходов увеличилось до 1993, а число выздоровевших – до 49840 человек.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 8599 новых случаев COVID-19

— Еще 2427 человек вылечились от COVID-19 в Москве

— В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом