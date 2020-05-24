Самолет из Гоа высадил 44 россиянина в Ростове-на-Дону

Самолет, выполняющий вывозной рейс из индийского Гоа, высадил 44 россиянина в Ростове-на-Дону, пишет РИА «Новости».

«Самолет из Гоа прибыл в Ростов-на-Дону в 3.15 мск и высадил 44 пассажира», — приводятся слова представителя аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что борт отправился в Уфу, чтобы доставить 41 человека домой. После этого самолет высадит в Екатеринбурге трех пассажиров.

С 27 марта Россия приостановила авиаперелеты из-за коронавируса. После этого власти организовали вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян домой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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