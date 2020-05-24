В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 282 тысячи человек

В России 282 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За все время распространения заболевания в стране проведено более 8,6 миллиона тестов на коронавирус нового типа, отметили в пресс-службе ведомства.

По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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