В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 282 тысячи человек
В России 282 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За все время распространения заболевания в стране проведено более 8,6 миллиона тестов на коронавирус нового типа, отметили в пресс-службе ведомства.
По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Испытания российского препарата от коронавируса могут завершить через 4-8 недель
— Эпидемиолог рассказал, когда можно будет снимать ограничения по коронавирусу