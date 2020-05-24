Еще 2427 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 2427 человек выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве, заявила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За все время распространения заболевания в столице вылечились 49 840 человек, отметила Ракова.

По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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