На Украине число случаев коронавируса превысило 13 тысяч
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На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 406, достигнув 13 261, пишет минздрав страны.
23 мая заразились 432, 22 мая — 442, 21 мая — 476 человек.
С начала эпидемии на Украине умерли 605, выздоровели 6 929 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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