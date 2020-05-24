На Украине число случаев коронавируса превысило 13 тысяч

На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 406, достигнув 13 261, пишет минздрав страны.

23 мая заразились 432, 22 мая — 442, 21 мая — 476 человек.

С начала эпидемии на Украине умерли 605, выздоровели 6 929 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Индии число случаев коронавируса превысило 131 тысячу

— Число подтвержденных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1400

— Свыше 178 тысяч случаев заражения COVID зафиксировано в Германии