Более 83,6 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Канаде
В Канаде положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 1 141 человека. Об этом сообщает портал KawarthaNOW.
Так общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 83 621 граждан.
Кроме того, общее число летальных исходов в стране увеличилось до 6 355 умерших. При этом излечились от заболевания 43 305 человек.
Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в провинции Квебек и Онтарио с 46 838 и 25 040 пациентами соответственно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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