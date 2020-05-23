В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавируса в Telegram-канале.

«В Москве скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе напомнили, что до 31 мая все жители столицы вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

Всего в Москве скончались от коронавируса 1 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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