Заложник рассказал об общении с захватчиком банка в центре Москвы

Федор Пименов, один из заложников злоумышленника, который удерживал людей в отделении банка в центре Москвы на Земляном Валу, рассказал в беседе с журналистами телеканала RT о своем общении с захватчиком офиса кредитной организации.

Он отметил, что пытался общаться со злоумышленником. Очевидец произошедшего сообщил, что «заговорил, заболтал» захватчика и узнал, что «у него немножечко с головой не в порядке».

«Было довольно эпично», — сказал Пименов.

Молодой человек также рассказал, что у захватившего банк, на его взгляд, имелись серьезные личные проблемы.

«Психологический портрет... парень словно после жесткого расставания», — считает Пименов.

Он уведомил, что старался наладить доверительный контакт с захватчиком банка.

«Больше с ним разговаривал и общался... как-то успокоить пытался, войти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик», — сказал Пименов.

Он добавил, что по разговору с мужчиной, захватившим отделение банка, он понял, что у того «было много событий в жизни».

Ранее сообщалось, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

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