Задержанные за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном

Следственный комитет России на своем YouTube-канале выложил видеозапись, на которой запечатлены оперативные съемки обысков и допросов жителей Перми и Казани, подозреваемых в реабилитации нацизма.

Задержанные на камеру заявили, что раскаиваются в содеянном.

«Я выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова - руководителя Русской освободительной армии в акцию «Бессмертный полк онлайн» ... Раскаиваюсь», — приводятся в ролике слова Даниила Шестакова из Перми.

Он сообщил, что публикация этого снимка была «не очень оригинальной и умной шуткой».

Кроме того, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, выложивший перед 9 мая на онлайн-акции «Бессмертный полк» фото Гитлера, также раскаялся и извинился за данный поступок. По его словам, он сделал это будучи пьяным.

«Прошу простить меня всех, кого оскорбил злой шуткой ... ветеранов, организаторов «Бессмертного полка» и всех, кого мог задеть», — сказал Эль-Айюби.

Ранее против них возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение на сайте «Бессмертного полка» фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова.