В Московском зоопарке скончался знаменитый аллигатор Сатурн

Скончался аллигатор Сатурн, проживший в Московском зоопарке 74 года. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

Отмечается, что самому животному было 84 лет, он умер от старости. Обычно аллигаторы данного вида в дикой природе живут 30-50 лет.

Сатурн появился на свет в США в 1936 году. Его в скором времени перевезли в Берлинский зоопарк, он сбежал оттуда во время бомбардировки 23 ноября 1943 года.

В 1946 году его обнаружили британские солдаты и передали СССР. В июле того же года Сатурн поступил в Московский зоопарк.

В зоопарке память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

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