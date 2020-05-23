В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории
Полицейские в подмосковном Одинцово пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Предполагается, что злоумышленники осуществляли сбыт веществ бесконтактным способом.
Задержаны пятеро человек. В ходу обысков у них изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, свыше 50 литров реактивов и около 10 килограммов синтетических наркотиков — мефедрона.
Отмечается, что задержанные также подозреваются в незаконном хранении боеприпасов. У них обнаружили десять патронов калибра 7,62 миллиметра.
Возбуждены уголовные дела по статьями 30, 222 и 228.1 УК РФ. Четверо из задержанных заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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