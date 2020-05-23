Работу общественного транспорта и ряда магазинов возобновили в Киеве

Работа общественного транспорта и некоторых магазинов возобновлена в Киеве в рамках второго этапа ослабления ограничительных мер, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации.

Жители Киева снова могут пользоваться автобусами, троллейбусами и маршрутным такси, указано в сообщении. Отмечается, что работа метро должна возобновиться 25 мая.

Кроме того, разрешена работа магазинов площадью до 1 тысячи кв. м, отмечают в мэрии. При этом в городе сохраняется масочный режим.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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