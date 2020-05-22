Власти Москвы рассказали о перспективе открытия предприятий сферы услуг

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о перспективе открытия предприятий сферы услуг в столице. Об этом она заявила в эфире «России 24».

Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации после открытия МФЦ.

Заммэра подчеркнула, что МФЦ является одним из предприятий сферы услуг, поэтому власти будут смотреть на развитие ситуации после.

Ракова добавила, что другие предприятия сферы услуг разрабатывают меры по обеспечению безопасности после снятия ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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