В одной из больниц Владикавказа с выплат медикам вычли НДФЛ

Во Владикавказе у медиков Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи вычли НДФЛ со стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северной Осетии.

Кроме того, по данным ведомства, персонал Дигорской центральной районной больницы не стали включать в список тех, кто имеет право на надбавки.

При этом работники данного медучреждения осуществляли первичную медико-санитарную помощь поступающим пациентам с подозрением на COVID-19, проводили их первичный осмотр, рентгенологическое обследование и брали анализы на подтверждение диагноза.

По требованию прокуратуры уже произведено начисление причитающихся медработникам денежных средств для последующего производства выплат, добавили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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