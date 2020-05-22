Почти 85% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

Почти 85% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

За последние сутки в Москве было выявлено 2 988 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в столице на сегодняшний день составляет 158 207.

По данным оперштаба, 43,5% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% составляют люди от 46 до 65 лет, 10,2% — от 66 до 79 лет, еще 5,3% — старше 80 лет.

Отмечается, что 7,5% среди заболевших — дети.

По последним данным, в России выявлено 326 448 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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