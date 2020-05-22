В Москве третий день подряд суточный прирост случаев COVID ниже трех тысяч

В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса находится ниже трех тысяч, пишет оперштаб в Telegram.

22 мая было выявлено 2988, 21 мая — 2913, 20 мая — 2699 заражений.

Всего в столице коронавирусом заразились 158 тысяч, выздоровели 43 тысячи, умерли 1867 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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