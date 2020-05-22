В Москве за сутки от СOVID-19 вылечились 2900 человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уведомила, что за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа в столице вылечились еще 2900 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что общее число выздоровевших после СOVID-19 людей в Москве возросло до 43 582.
Днем ранее сообщалось, что после прохождения лечения от коронавируса были выписаны 3746 пациентов.
По последним данным, в России выявлено 317 554 случая СOVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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