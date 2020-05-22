В России выявили 8894 случая коронавируса

В России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране выявлено 326 448 случаев.

За сутки из больниц выписали 7144 человека, за все время выздоровели 99 825 пациентов.

Также за сутки зафиксировали 150 летальных случаев, за весь период умерли 3249 человек.

К 21 мая в мире зафиксировано 5 190 008 случаев COVID-19. Скончались от новой инфекции 334 698 человек, выздоровели 2 084 704.

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