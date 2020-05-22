В Грузии число случаев коронавируса выросло до 723
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В Грузии число случаев коронавируса за сутки увеличилось на два, достигнув 723, пишет минздрав страны.
Сообщается, что 316 пациентов находятся в больницах, на карантине остаются 3614 человек. Выздоровели 495, скончались 12 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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