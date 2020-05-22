Попова заявила, что некоторые правила нужно соблюдать после снятия ограничений

Правила социальной дистанции, дезинфекции и организации общественных мест нужно будет соблюдать и после снятия ограничений по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Однако режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что еще многое предстоит осознать и изменить таким образом, чтобы правила не мешали качеству жизни.

В России выявлено 317 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3099 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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