В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома

Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.

18 мая сообщалось, что в Одессе произошло обрушение стены жилого дома по адресу улица Торговая, 20. Обвалилась часть стены с первого по третий этаж. В результате инцидента никто не пострадал.

Новое обрушение произошло по адресу улица Среднефонтанская, 29. Уточняется, что частично обрушилась деревянная веранда галереи двухэтажного жилого дома 1920 года застройки.

Дом на 22 квартиры находился в аварийном состоянии. Там проживает 35 человек, из двух квартир отселили пять человек.

По данным госслужбы по ЧС Украины, пострадавших нет.

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