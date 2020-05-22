Более 7,5 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 363 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане выросло до 7 597, из них 35 – с летальным исходом. Вылечились 3843 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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