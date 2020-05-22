В Москве в пятницу ожидается до +10°С

В Москве в пятницу, 22 мая, ожидается до +10°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +8 до +10°C. Ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +4...+6°C. Сохранятся облачность и небольшой дождь. Направление ветра северное, северо-западное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, ночью – 747.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.