Житель Перми до смерти избил пожилых родителей
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Житель Перми обвиняется в убийстве своих родителей, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.
По данным следствия, 56-летний мужчина с использованием различных предметов избил своих 87-летнюю мать и 82-летнего отца. Женщина скончалась на месте, мужчина – в больнице, куда был доставлен с тяжелыми травмами.
Обвиняемый состоял на учете у психиатра и неоднократно лечился в профильном стационаре, говорится в сообщении СУ СК. В настоящее время пермяк арестован, продолжается расследование уголовного дела.
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