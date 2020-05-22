Еще 73 пациента с коронавиурсом скончались в Москве

Еще 73 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число жертв коронавируса в столице выросло до 1867 человек.

По состоянию на 21 мая, в России выявлено 317 554 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3099 — с летальным исходом. Вылечился 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин объявил об ослаблении ограничений в Москве