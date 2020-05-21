Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Турции достигло минимума с марта

В Турции за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получил 961 человек. Об этом в своем Twitter рассказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии возросло до 153 548.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 27 пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 4249.

При этом от коронавирусной инфекции излечились 114 990 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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