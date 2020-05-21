Собянин заявил о появившейся надежде на приближение окончания пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о появлении надежды на скорое приближение окончании пандемии коронавируса в России. Об этом он написал в своем блоге.

Чиновник рассказал, что подписал указ о постепенном смягчении введенных из-за инфекции ограничений. По его словам, режим самоизоляции и другие ограничения помогли «избежать наиболее худших сценариев».

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», — добавил он.

Собянин подчеркнул, что есть надежда на окончание пандемии коронавирусной инфекции. Он также отметил, что не хотел бы, «чтобы она сменилась разочарованием». В связи с этим мэр призвал сохранять ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований.

Согласно данным на 21 мая, в Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.

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