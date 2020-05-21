Собянин ожидает начала нового учебного года в Москве по расписанию

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что новый учебный год в Москве начнется по расписанию, то есть 1 сентября. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте доживем, увидим», — ответил чиновник на вопрос о том, когда начнется учебный год в столице.

Однако мэр выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит начать учебу школьникам и студентам по расписанию.

По данным на 21 мая, в Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.

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