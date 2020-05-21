Собянин назвал позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал достаточно позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве.
По его словам, при 50 тыс. тестов в сутки подтверждается около 3 тыс. случаев.
«Это много конечно. Но это уровень месячной давности. По сравнением с пиком, когда у нас было по 6 тысяч случаев, заболеваемость упала практически в два раза», — сказал Собянин.
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