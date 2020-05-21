Захарова рассказала о выехавших в другие страны по программам США российских школьниках

Официальный представить МИДа Мария Захарова рассказала о выехавших в рамках американской программы в другие страны российских школьниках. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что помимо США еще двое российских школьников выехали в Коста-Рику и один ученик — в Аргентину.

Представитель ведомства подчеркнула, что данные программы были реализованы без предварительного согласования с МИД России.

Захарова добавила, что ведомство узнало о нахождении школьников из России за рубежом в рамках программ после соответствующих обращений родителей в ведомство.

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