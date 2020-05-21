Путин заявил о необходимости расширить доступ к бесплатному образованию в регионах

Президент России Владимир Путин в рамках совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа заявил о необходимости расширить доступ к бесплатному образованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал на необходимость предоставить доступ к неоплачиваемому образованию прежде всего в регионах страны.

Глава государства отметил, что образовательные учреждения российских регионов могут испытывать потребность в квалифицированных специалистах.

Кроме того, российский президент предложил обеспечить студентов вузов и колледжей возможностью работать, получать опыт и дополнительный доход.

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