В Минпросвещения рассказали о дистанции между школьниками во время ЕГЭ
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о рассадке школьников в аудиториях во время сдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, учеников будут рассаживать с учетом дистанции в полтора метра. Кроме того, в пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты.
Кравцов также добавил, что наиболее массовые экзамены будут проходить в два дня. В частности, речь идет о ЕГЭ по русскому языку. Это сделают с целью снижения вероятности скопления учеников в аудиториях.
В ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы.
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