Военный призыв для поступающих в вузы будет перенесен

Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса, что военный призыв для поступающих в вузы в 2020 году будет отложен.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал глава государства.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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