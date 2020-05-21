В Ярославской области медведь вновь вышел к людям

В Ярославской области медведь во второй раз за неделю показался перед людьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Животное прошлось по грядкам в поселке Летешовка Тутаевского района.

Отмечается, что медведи обитают в этом районе давно, но ранее открыто они не выходили к людям.

По словам заместителя председателя областного комитета охраны и использования животного мира Владимира Сафонова, к месту появления зверя были направлены охотинспектор и охотоведы, они будут наблюдать за его передвижением.

Предполагается, что его привлеки запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы.

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