Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора региона Вениамина Кондратьева.

По его словам, это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Отмечается, что парки, пляжи и торговые центры пока будут закрытыми. Также запрещены массовые, спортивные, детские мероприятия.

При этом обсерваторы продолжают работать.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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