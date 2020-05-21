В Армении коронавирус выявили у 270 детей
В Армении коронавирус выявили у 270 детей, у двух их них диагностирована пневмония. Об этом сообщает министр здравоохранения страны Арсен Торосян, передает РИА «Новости».
«По состоянию на данный момент коронавирусом в Армении заразились 270 детей в возрасте до 18 лет, лишь у двух из них диагностирована легкая пневмония», — сказал глава минзрава. Он добавил, что тяжелых случаев нет.
Отмечается, что армянские врачи убедились, что дети переносят коронавирус в легкой форме, однако это не означает, что они должны игнорировать правила безопасности.
Торосян также заявил, что коронавирус был зафиксирован у 23 беременных.
По последним данным, в Армении выявлены 5 606 случаев заражения, вылечились 2 582 пациента, 70 умерли.
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