Число случаев COVID-19 в Польше достигло 20 тысяч

В Польше за сутки выявили 489 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 19 983.

С начала эпидемии в стране умерли 965 человек с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 12.

Общее число выздоровевших в Польше составило 8 452.

В настоящее время госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире выявлено свыше 5 млн случаев COVID-19

— Число жертв COVID-19 в мире превысило 282 тысячи