СК нашел распространителя фейка о продаже масок в Москве из гумпомощи КНР
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уведомила, что СК установил подозреваемую в распространении фейка о продаже в Москве медицинских масок, которые предоставил Китай в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает сайт СК России.
Она рассказала, что ею является 38-летняя жительница Москвы, которая ведет предпринимательскую деятельность.
По словам Петренко, женщину уже допросили в СК.
Представитель ведомства добавила, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой показано, что в розничных магазинах Москвы продаются маски с надписью на китайском языке. По утверждению автора видеоролика, надпись на упаковке означает, что маски предоставлены Китаем в качестве гуманитарной помощи и не являются товаром для продажи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уголовное дело завели из-за фейка о продаже масок из гумпомощи в Москве
— В ГП потребовали заблокировать фейк о масках из медной ткани против COVID-19
— Генпрокуратура РФ выявила более 300 фейков о COVID-19 с начала пандемии