СК нашел распространителя фейка о продаже масок в Москве из гумпомощи КНР

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уведомила, что СК установил подозреваемую в распространении фейка о продаже в Москве медицинских масок, которые предоставил Китай в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает сайт СК России.

Она рассказала, что ею является 38-летняя жительница Москвы, которая ведет предпринимательскую деятельность.

По словам Петренко, женщину уже допросили в СК.

Представитель ведомства добавила, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой показано, что в розничных магазинах Москвы продаются маски с надписью на китайском языке. По утверждению автора видеоролика, надпись на упаковке означает, что маски предоставлены Китаем в качестве гуманитарной помощи и не являются товаром для продажи.

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