После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения иностранного гражданина на медсестер в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы в Бурятии. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Так, 18 мая в органы внутренних дел поступило сообщение, что в обсерваторе в селе Сотниково Иволгинского района иностранец напал на медперсонал.

По факту произошедшего Гусиноозеоский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным следствия, иностранец прибыл в Бурятию из-за границы 16 мая и был помещен в обсерватор в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Спустя два дня 30-летний мужчина стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, начал угрожать персоналу применением насилия и принялся кидаться камнями в сторону двух медсестер. Прибывшие на место сотрудники полиции усмирили мужчину и он был переведен в другой обсерватор.

Ранее пострадавшие от нападения медсестры заявили, что буйный пациент является гражданином Китая.

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