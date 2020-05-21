Россияне рассказали, чего им не хватает в самоизоляции

Большинство россиян во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, ощутили нехватку живого общения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Роскачества и компании Online Market Intelligence.

В исследовании приняли участие 1 047 человек в возрасте старше 18 лет, которые проживают в городах с населением более 100 тысяч человек.

Так, на нехватку живого общения пожаловались 56% опрошенных, 30% из них пытаются заменить его с помощью современной связи: звонков, сообщений и тд.

26% респондентов уверены, что никакое онлайн-общение не может сравниться с живой беседой. При этом больше всего в живом взаимодействии нуждаются женщины (60%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (67%), среди мужчин таковых всего 52%.

По данным опроса, семьи в условиях самоизоляции в целом живут дружно. 44% респондентов отметили, что у них не возникало никаких сложностей в отношениях, 23% отметили, что иногда было трудно.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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