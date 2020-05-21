Два человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме под Красноярском
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В двухэтажном многоквартирном доме в селе Пировское в Красноярском крае произошел пожар, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
По его словам, из-за пожара обрушилась кровля над двумя квартирами второго этажа. При этом площадь возгорания составила 200 кв. м.
«Спасены шесть человек, из них трое детей, эвакуировались два человека», — добавил представитель министерства.
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