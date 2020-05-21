Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 2,95 тысячи

В Узбекистане за сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Среди новых пациентов с инфекцией пятеро — прибывшие из-за рубежа, шесть — находящиеся в карантине.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 2 950.

В настоящее время в стране на лечении состоят 565 пациентов с коронавирусом, в том числе пятеро в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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