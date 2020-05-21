Более 40 тысяч безработных из-за пандемии москвичей получают доплату к пособию

Более 40 тысяч обратившихся за помощью жителей Москвы, которые потеряли работу, получают установленную мэром столицы Сергеем Собяниным доплату к пособию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В Москве была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Таким образом, вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 500 руб.

«Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей», — сказала Ракова.

При этом всего в Москве на сегодняшний день насчитывается около 128 тысяч безработных, вставших на учет, добавила заммэра.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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