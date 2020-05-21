В Москве в четверг ожидается до +9°С
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Облачная погода с дождем ожидается в Москве в четверг, 21 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет от +7°С до +9°С, ночью похолодает до +4°С...+6°С.
В Подмосковье температура составит +5°С...+10°С днем и +1°С...+6°С ночью.
Ожидается дождь, местами сильный, на северо-востоке области местами мокрый снег.
Скорость северо-западного и северного ветра будет достигать 11 м/с.
Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.
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