В Москве в четверг ожидается до +9°С

Облачная погода с дождем ожидается в Москве в четверг, 21 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет от +7°С до +9°С, ночью похолодает до +4°С...+6°С.

В Подмосковье температура составит +5°С...+10°С днем и +1°С...+6°С ночью.

Ожидается дождь, местами сильный, на северо-востоке области местами мокрый снег.

Скорость северо-западного и северного ветра будет достигать 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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