В СФ предложили ввести в КоАП ответственность для ресторанов за ночной шум
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В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность ресторанов за громкую музыку ночью, передает РИА «Новости».
За шумные работы в ночное время предлагается наказывать также стройки.
Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что очень важно, чтобы пресекали данные правонарушения именно сотрудники полиции, наделенные полномочиями, которые отсутствуют у муниципальных служащих.
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