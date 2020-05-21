В СФ предложили ввести в КоАП ответственность для ресторанов за ночной шум

В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность ресторанов за громкую музыку ночью, передает РИА «Новости».

За шумные работы в ночное время предлагается наказывать также стройки.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что очень важно, чтобы пресекали данные правонарушения именно сотрудники полиции, наделенные полномочиями, которые отсутствуют у муниципальных служащих.

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